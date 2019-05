Kotlebovcov stále môžeme zrušiť

Na rozpustenie však treba naozaj presvedčivé dôvody.

6. máj 2019 o 11:31 Zuzana Števulová

Autorka je riaditeľka Ligy za ľudské práva

Najvyšší súd nerozpustil ĽSNS pre nedostatok dôkazov. No neznamená to, že kotlebovcov nie je možné rozpustiť. Je to možné, no treba lepšiu žalobu.

Rozhodovanie, či strana ohrozuje demokraciu a zachádza za hranice práva na slobodu prejavu, nie je cenzúra ani prenasledovanie. Naše právne prostredie je definované základnými právami a slobodami v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd a ich dodržiavanie skúma Európsky súd pre ľudské práva. Ten má bohatú judikatúru, z ktorej vyplývajú aj hranice ochrany slobody prejavu a ochrany práva na združovanie.

Práve z nej citoval advokát kotlebovej strany. Súd už v roku 1976 v rozsudku Handyside povedal, že demokratická a pluralitná spoločnosť chráni aj prejavy, ktoré môžu šokovať či pohoršovať časť spoločnosti. Aj Obratník raka kedysi pohoršoval a o jeho vydanie sa bolo treba súdiť.