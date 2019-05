Človek bude prvý druh, ktorý vedome vyhubí sám seba

OSN už hovorí, že hrozí kolaps našej civilizácie.

6. máj 2019 o 14:17 Tomáš Prokopčák

Predstavte si, že kvapká kohútik. Môžete dnes relatívne lacno vymeniť tesnenie alebo to necháte tak, veď to nie je až také otravné, hádam sa to nejako vyrieši samo, tesnení je aj tak nedostatok a museli by ste sa prezliecť z teplákov a ísť až hentam do obchodu.

Prečítajte si tiež: Prírode hrozí katastrofa, čoskoro môže vyhynúť milión druhov

Ale keď to neurobíte, vyrazí vám voda, zaplaví byt, vytopí susedov až po prízemie: váš byt zostane neobývateľný a pri susedoch budete dúfať v šťastie – a oprava bude stáť niekoľkonásobne viac než to tesnenie.

Asi si vyberiete rozumne. Nám pritom dnes tá voda tečie prúdom a už preteká z umývadla.

V princípe čosi podobné tvrdí najnovšia správa OSN o biodiverzite a ekosystémoch.