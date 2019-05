Ďalšia hlúposť z Dankovho archívu

Ak to vymyslel predseda SNS, bude to hlúposť.

6. máj 2019 o 19:15 Peter Tkačenko

Poznáme dva typy politických zákonov. Niektoré platia plošne, lebo vychádzajú zo samotnej povahy moci, ľudí či fungovania organizovaných celkov typu politických strán.

A potom sú takpovediac lokálne, ktoré sa z personálnych dôvodov obmedzujú len na nejakú oblasť, povedzme, na Slovensko.

Ako príklad si uveďme jedno z najznámejších: „Čokoľvek presadil Andrej Danko, bude to hrozná sprostosť.“ Akokoľvek to budeme obracať a hľadať aspoň výnimku potvrdzujúcu pravidlo, neuspejeme, toto je proste celá a holá pravda. „A bohovsky ilustrovaná,“ dodal by Sick Boy z Trainspottingu.

Veru, najnovšie to ilustruje pohľad do letákov obchodných reťazcov, ktorým slovenský národný skazonosca prikázal zverejňovať v nich polovicu slovenských výrobkov.

Ak by sa chcel niekto pohoršovať, že reťazce sa obchádzaním predpisu vysmievajú svojstojnému parlamentu, pripomeňme, že do súkromnej inzercie sa štát nemá čo montovať.