Aj my testujeme kultúru experimentov

Autorka je ekonómka, pracuje ako analytička Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR. Článok vyjadruje súkromný názor autorky.

Zázračný liek na všetko neexistuje. Existuje však zázračná metóda, ktorá pomáha identifikovať lieky, ktoré zaberajú. Experiment.

V roku 2003 sa slovenskí pätnásťroční žiaci prvýkrát zúčastnili na testovaní PISA. O rok dorazili výsledky a my sme zažili to, čomu sa hovorí PISA šok. Náš vzdelávací systém zlyhával v príprave detí do života.

V matematickej aj v čitateľskej gramotnosti sme boli priemerní. Ešte šokujúcejšie je, že počas nasledujúcich rokov sme sa v hodnotení výrazne prepadli, a aby toho nebolo málo, v roku 2015 sme prišli na to, že slovenské deti majú nielen zlé výsledky, ale spomedzi krajín OECD sú v škole tretie najnešťastnejšie.

Populárny názor, že za všetko môže nedostatok peňazí, nie je celkom presný. Podľa Revízie výdavkov na vzdelávanie sa medzi rokmi 2005 a 2013 na Slovensku výdavky na študenta zvýšili o takmer 2500 USD (v parite kúpnej sily), no výsledky žiakov sa napriek tomu zhoršili. Problém teda bude inde.

Napriek tomu, že od prvého testovania PISA prešlo šestnásť rokov, stále nevieme povedať tvorcom politiky, riaditeľom škôl, učiteľom ani rodičom, ktoré opatrenia pomôžu deťom učiť sa.

Vedieť, ktoré opatrenia zaberajú a ktoré nie, je však pre zlepšenie študijných výsledkov kľúčové. Ako pripomína David Halpern, šéf britskej organizácie Behavioral Insights Team, deti neprinútime dávať v triede pozor schválením zákona v parlamente.

Naliať peniaze do systému nestačí

Predstavte si, že by som musel schváliť každú navrhovanú zmenu, povedal Mark Zuckerberg v rozhovore pre podnikateľský akcelerátor Y Combinator, alebo že by nové nápady mohli prichádzať len od manažmentu. Facebook by nikdy tak nenapredoval.

Podľa Zuckerberga je zdrojom úspechu neustále experimentovanie. V žiadnej chvíli neexistuje len jedna verzia facebooku. Sú ich desaťtisíce, čo umožňuje vývojárom neustále testovať nové nápady na používateľoch a rýchlo vyhodnocovať, či majú testovacie verzie lepšie výsledky v porovnaní s tou pôvodnou.