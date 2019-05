Assange sa bráni heslom antitrumpovskej kampane

Miriam Molnár študovala žurnalistiku, žije v New Yorku.

Keď 11. apríla vzali britskí policajti austrálskeho hackera a zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assangea z ekvádorskej ambasády do väzby, opakoval výzvu pre svojich fanúšikov: We must resist! Po slovensky: Musíme vzdorovať!

V USA ten istý výraz používajú odporcovia Trumpovej vlády od jeho zvolenia ako slogan odporu proti antidemokratickým a korupčným tendenciám novej vlády. Aká irónia, že Assange používa slogan protestu proti americkému prezidentovi, ktorého pomohol zvoliť.

Fanúšikovia Assangea to nemajú ľahké. Ich hrdina je samoľúby narcis, diktátor vo svojej organizácii hnaný túžbou po moci a politickom vplyve, ktorý sa počas svojho pôsobenia vo svetovej politike pohádal s mnohými spolupracovníkmi a spolupracoval s nečistými zdrojmi, ako je ruská rozviedka.

Ekvádoru odpadol od srdca

Ekvádor mu poskytol politický azyl v Londýne v roku 2012, keď ho Británia mala vydať Švédsku, kde ho dve ženy obvinili zo sexuálneho násilia. Assange sa vtedy, asi nie bezdôvodne, obával, že Švédi by ho boli vydali USA, kde by bol obvinený zo závažných protištátnych zločinov.

Odvtedy žil v malej izbe ekvádorskej ambasády so svojou mačkou. Prijímal tam návštevy, stretával sa so svojimi spolupracovníkmi, riadil odtiaľ WikiLeaks a z malého balkóna komunikoval s novinármi a fanúšikmi.

Prečo ho teda Ekvádor vydal Británii po takom dlho čase? V máji 2017 bol v Ekvádore zvolený nový prezident Lenin Moreno. Ich nezhody sa vyhrotili, keď stránka blízka WikiLeaks uverejnila dokumenty o údajnej Morenovej korupcii a fotografie zo súkromia.