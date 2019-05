Pýtajú sa, či chceme skutočne vojnu

Prepája novinárov, ktorí píšu o korupcii. ANDREY KALIKH verí, že keď ukáže ľuďom, v akom skorumpovanom režime žijú, dokáže pohnúť Ruskom.

Minulú nedeľu kládli na Slavíne vence motorkári z Nočných vlkov za účasti ruskej ambasády...

Naozaj im povolili vstup do krajiny? Stojí zato pozrieť sa, kto to je. Sú podporovaní prezidentskými grantmi, Putin vyznamenal ich šéfa, sú to oficiálni propagandisti. Zúčastňovali sa na kampaniach na obhajobu operácií na Ukrajine, majú základňu aj na Kryme.

Ich každoročná cesta do Berlína po ceste, ktorou išla sovietska armáda, sa dá čítať ako akási mäkká okupácia. Pritom používajú sovietsku vlajku a heslá. Je to veľmi príznačné. A preto si myslím, že by mali mať zakázaný vstup do Únie.

Poľsko takýto zákaz vydalo. Mali by ho prijať aj v iných krajinách Únie?

Sú tu sankcie viažuce sa k okupácii Krymu, ktorú vlci propagovali. To úplne stačí.

Viete, podobné je to so snahami o zákaz ruského vysielania na Západe. Tiež sa tu zráža sloboda slova s ochranou občanov pred šírením vojnovej propagandy. Treba zvoliť správnu mieru. Tvrdím, že pracovníci tejto televízie nie sú novinári, ale vojaci informačnej vojny. Snažia sa o okupáciu myslí.

Ako je na tom občianska spoločnosť za Putina?

Môžete robiť, čo chcete, ak však začnete kritizovať lokálnu či federálnu moc, alebo sa zaujímate o korupciu, začnete mať problémy. Napríklad vás obvinia, že neplatíte poriadne dane. Podľa môjho názoru by sa mimovládky mali snažiť o väčšiu nezávislosť.

Andrey Kalikh Je nezávislý ruský novinár, spoluzakladateľ a fundraiser pre Transborder Corruption Archive. TCA je expertná skupina investigatívnych novinárov, ktorá sa sústredí na opisovanie najmä vývozu korupčných praktík Putinovho Ruska. Andrey Kalikh prišiel do Bratislavy na pozvanie Fóra občianskej spoločnosti EÚ a Ruska.

V poriadku, ak však siahnu po peniazoch zo zahraničia, skončia na zozname „agentov“, čo ich znevýhodňuje.

Pozrite, ja robím na svojich projektoch. Sme sieť piatich spolupracovníkov, ja jediný sídlim v Rusku. Sú medzi nimi aj takí, ktorí získali politický azyl v inej krajine, do Ruska sa vrátiť nemôžu. Nie sme nikde zaregistrovaní, nie sme organizácia, ale jednotlivci, ktorí spolupracujú. Vieme sa jednoducho rozdeliť, ak by to bolo treba.

Chápem, že to nie je model pre krajiny Únie, skôr je využiteľný v nepriateľskom prostredí štátnej moci.

Musíte teda presviedčať jednotlivých darcov, aby vás podporili?

Áno. Sčasti nás podporujú Rusi, ktorí museli z krajiny odísť. Ale dostávame aj zdroje z Únie či zo Spojených štátov.

Čo máte na mysli, keď hovoríte o vývoze korupcie z Ruska?

Týka sa to niektorých infraštruktúrnych projektov, ale aj nákupu európskych prostredníkov až po vrcholových politikov.

Taliansko je dobrý príklad, Rusi tu s obľubou nakupujú nehnuteľnosti a 'parkujú' svoje peniaze z ilegálnej činnosti. A talianski politici sú už tradične priaznivo naklonení Rusku, taký Berlusconi aj Prodi boli Putinovými spojencami. Príznačne, Putinov palác v blízkosti Krymu postavil taliansky architekt.

A mimo Talianska?