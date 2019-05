V skutočnosti hráme v jednom tíme

Slováci aj Američania sú v tíme slobody.

9. máj 2019 o 12:56 Adam Sterling

Autor je veľvyslanec USA na Slovensku

Desiateho mája v Košiciach budú Spojené štáty a Slovensko stáť proti sebe na ľade v úvodnom zápase majstrovstiev sveta v hokeji 2019. Čo to má spoločné so slobodou?

Som si istý, že obe strany budú v Steel aréne naplno hrať za hrdosť a o medaily pre svoju krajinu. Fanúšikovia zo Slovenska aj fanúšikovia zo Spojených štátov si oblečú národné dresy, budú spievať hymny a energicky povzbudzovať svoje mužstvo.

Aj keď na ľade pôjde do tuhého, my vieme, že je to len šport. Hokejová aréna je jediné miesto, kde by mali naše krajiny súperiť. Inak hráme za jeden tím - Team Freedom (Tím slobody).

Môžeme slobodne kritizovať

Stotožňujeme sa s rovnakými hodnotami demokracie, a teda aj občianskych slobôd. Máme právo demokraticky voliť svojich predstaviteľov. Máme právo slobodne prejaviť svoj názor. Máme slobodu slova, a teda máme právo aj slobodne kritizovať vládu.

“ Rozhodli sme sa znovu naštartovať karavan a presťahovať sa na pár dní do Košíc na úvodné kolo hokejového turnaja. „

Môžeme sa slobodne rozhodovať o tom, ktoré knihy chceme čítať, ktoré filmy chceme pozerať a ktorú hudbu počúvať. Máme slobodu tvoriť také umenie, ktoré sa nám zdá sa zmysluplné a krásne.

Máme právo slobodne sa zhromažďovať a združovať. Sme slobodní založiť si a riadiť podnik. Máme slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery – môžeme slobodne uctievať boha, akého si vyberieme, alebo neuctievať nič.

Základné práva a slobody považujú Američania za podstatu demokratickej spoločnosti a vlády. Keďže tieto slobody Slovákom dlho odopierali vonkajšie autoritatívne mocnosti najmä počas studenej vojny, Slováci vedia, aké sú základné práva a slobody dôležité a krehké.

Na Hlavnej ulici

Slovensko si v roku 1989 jasne zvolilo cestu slobody ako samostatný národ. Slováci a Američania rozumejú vysokej hodnote slobody. Sloboda je tiež kľúčom k uvoľneniu ľudského potenciálu a zabezpečeniu prosperity, bezpečnosti a stability.

Krajiny rešpektujúce hodnoty demokracie a slobody doma, rešpektujú aj svojich susedov a partnerov na medzinárodnej úrovni. Súčasná éra mieru, pokoja, bezpečnosti a stability je bezprecedentná a je najlepším dôkazom sily slobody.

Spája nás viac ako storočná história a sme ako priatelia, partneri a spojenci v jednom spoločnom tíme. Aj preto sme sa rozhodli znovu naštartovať karavan a presťahovať sa na pár dní do Košíc na úvodné kolo hokejového turnaja majstrovstiev sveta 2019.

V piatok, sobotu aj v nedeľu budeme s ostatnými americkými diplomatmi na Hlavnej ulici, aby sme si vypočuli vaše príbehy, zodpovedali na vaše otázky a rozprávali sa o našom spoločnom príbehu slobody a priateľstva.

Náš konzul zodpovie na otázky o vízach, diplomati dajú tipy, kam cestovať. A poskytneme aj informácie o študentských a profesionálnych výmenných programoch tým, ktorí chcú vycestovať a napísať svoj vlastný americký a slovenský príbeh.

V piatok večer budeme na Hlavnej ulici premietať náš spoločný zápas USA verzus Slovensko. A hoci na ľade súperíme, pozývame vás k nám osláviť náš spoločný Team Freedom a spoločnú Odvahu byť slobodní.