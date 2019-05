Danko sa správa ako špión, ktorého by hral Mr.Bean

Nie tak nápadne, pán predseda!

9. máj 2019 o 16:11 Zuzana Kepplová

Klaňačky Andreja Danka smerom na východ – teraz nemáme na mysli Mekku, ale Moskvu – sa už stali tradíciou. A akúkoľvek kritiku, že či predklon v ruskej dume nebol akosi príliš, odbíja jedovatým podupkávaním, že Rusko si nedá vziať.

Dovolíme si preto podísť k predsedovi parlamentu s ošatkou dobrých rád.

Ak aj v čase, keď Rusko prevádzkuje lobing uplácaním politických strán či jednotlivých politikov, Danko robí svoje úklony len z čistého srdca, mal by tak robiť aj s trochou rozvahy. A vkusu.

Nemôže sa čudovať, ak ho ľud potom označuje za trola – vojačika informačnej vojny – či rovno za ruského špióna. Lebo to, čo on predvádza – naposledy podanie ruky Putinovi pre oko ruských médií z druhého radu na Červenom námestí – by nerobil obratný rozviedčik. Iba žeby ho hral Rowan Atkinson.