Pripravte sa na kritiku od priateľov

JURI DŽIBLADZE si prišiel s ďalšími ruskými aktivistami uctiť Jána Kuciaka. Novej prezidentke Čaputovej, ktorá je tiež z aktivistického prostredia, odkázal, že si bude musieť zvyknúť na kritiku od priateľov.

Stretávate sa v tejto časti Európy s nepochopením Ruska a jeho občianskej spoločnosti?

Medzi ľuďmi z mojich kruhov sa mi to nestáva, majú dosť vedomostí a netrpia predsudkami. No som si istý, že by som inde našiel málo znalostí o Rusku. Ľudia sa pozrú na výsledky volieb a povedia, že sa o Rusov netreba obávať, zjavne majú, čo chcú. Volia Putina, lebo si prajú silnú ruku.

Ale tak to nie je. Je tu aj iné Rusko a nejde v žiadnom prípade o menšinu. Proti nedemokratickému režimu sa protestuje a ľudia sa organizujú. Rusi sa totiž cítia súčasťou Európy. Takým príkladom je nedávna kauza okolo Rady Európy, Rusko z nej vraj má odísť.

Ako ste na to zareagovali?

Usporiadali sme dva prieskumy, z ktorých nám jasne vyšlo, že väčšina si praje zotrvať v Rade Európy (Rada je medzivládna organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, pomáha tiež východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách - pzn. red.).

Pre ruských občanov je toto členstvo dôležité najmä preto, že tak Rusko podlieha Európskemu súdu pre ľudské práva (ESĽP je orgánom Rady - pozn. red.). Je to posledná inštancia, kde môžu hľadať spravodlivosť, keď nepochodia na ruských súdoch.

Od roku 1996 vydal tento súd takmer 2500 rozsudkov vo veciach ruských občanov a malo to na krajinu vplyv.

No zdá sa, že Európa to s nami vzdáva. Počul som od európskych politikov názor, že treba vybudovať novú železnú oponu, akýsi cordon sanitaire, aby uchránili Úniu od prenikania Putinových praktík do členských štátov, čo sa dnes deje v Maďarsku a Poľsku. No toto im nepomôže.

Ako by mali európski partneri reagovať?

Kľúčové slovo je solidarita, v rôznych významoch. Vnútri silnej občianskej spoločnosti. Týka sa to aj nezávislých médií. Keď niekoho napadnú, musíme sa razantne postaviť na obranu.

Ale je tu aj medzinárodná solidarita. Pre nás v Rusku je nesmierne dôležité, aby sme sa necítili izolovaní, aj keď sa ruská vláda samoizoluje, a preto je tiež odstrihnutá od Západu, čo je pochopiteľná reakcia. My ako občianska spoločnosť však fungujeme cezhranične.

Sme súčasťou európskeho a svetového spoločenstva. A v tomto zmysle je pre nás solidarita základom.