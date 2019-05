Vyhrajú fašisti parlamentné voľby? Je to možné (píše Samo Marec)

Skutočné problémy skutočných ľudí

Umelec, ktorý o sebe otvorene povedal, že je gay, sa dozvedel, že by gayom nemal byť, alebo keď už je, nemal by o tom hovoriť, lebo kým to všetci síce tušili, ale nevedeli, všetko bolo v poriadku.

Fašisti spolu s Milanom Krajniakom zistili, že sa ide diať niečo, čomu síce nerozumejú, ale dá sa z toho vytĺcť kapitál, a tak začali Slovensko strašiť, že nás už zase idú čipovať. Paradoxne pritom v prvom rade ide o opatrenie proti migrácii, proti ktorej vášnivo bojujú, ale tým sa nenechali vyrušiť.



Ponúkali sa tak dve vysvetlenia: buď tomu naozaj nerozumejú a sú teda hlúpi, alebo tomu rozumejú veľmi dobre, vedome strašia ľudí a v tom prípade sú klamári. Alebo, povedané inak, zlí ľudia.



Áno, aj ty, Milan Krajniak.

Čo je to mafiánsky štát?

Premiér Pellegrini kritizoval prezidenta Kisku za to, že o Slovensku povedal, že je to mafiánsky štát, aj keď to prezident Kiska nepovedal.

Hoci by mohol: z bývalej partnerky talianskeho mafiána bola asistentka premiéra; dokumenty o tom istom mafiánovi sa viackrát stratili; slovenský mafián, toho času vo väzení, si esemeskoval s prokurátorom a vydieral politikov. A to je len krátky výber.

Čo, ak nie toto, je definícia mafiánskeho štátu?

Andrej Danko bol v Rusku

Ruská vláda najprv oznámila, že na oslavách víťazstva v druhej svetovej vojne sa nezúčastnia žiadni zahraniční politici, a potom sa na nich zúčastnil Andrej Danko.

Podľa jeho vlastných slov išlo o veľkú česť, čo dal najavo aj tým, že sa poklonil Vladimirovi Putinovi. No a potom sa odfotil s predsedom ruského parlamentu, toho času na sankčnom zozname Európskej únie, a pozdravil slniečkarov.

A keď sa ho novinár opýtal, či toto považuje za správnu formu komunikácie, Andrej Danko sa naňho oboril, že čo si to dovoľuje.

Andrej Danko sa postaral o víťazstvo

Vyriešil sa aj štátotvorný problém s hokejovými dresmi: hokejisti povedali, že teda od začiatku šampionátu budú hrať v dresoch so štátnym znakom a poslanec Farkašovský povedal, že to je dobre, lebo v nich budú hrať lepšie.