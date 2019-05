Naozaj špeciálny prokurátor

Špeciálnemu prokurátorovi sa darí za každej éry.

15. máj 2019 o 14:52 Peter Tkačenko

Dušan „61:0“ Kováčik už si o kvalite svojho výkonu v kresle prokurátora prečítal mnoho nepekného, tak prečo by sme ustávali, keď máme taký svieži čerstvý príklad?

Prečítajte si tiež: Bašternákov triviálny podvod si Kováčik nevšimol, teraz mlčí

Pri čítaní rozhodnutia súdu, ktorý zhodnotil Bašternákove podvody ako „triviálne“, hoci Kováčik nič hodné vyšetrovania nevidel, sa patrí napísať aj niečo šťavnatejšie.

Dobráci od kosti môžu Kováčika podozrievať len z obyčajnej ľudskej hlúposti, toľkou veľkorysosťou však nedisponujeme.

Vzhľadom na Kováčikov „track record“, úslužnosť voči mocným a Bašternákovo postavenie „nášho človeka“ sa netreba báť tých najhorších podozrení.

Napokon o mnohom vypovedá aj Kováčikova reakcia. Stále nevidí žiadnu chybu a odkazuje, že rozhodnutie súdu „rešpektuje“. To je výborná floskula, ako by to asi vyzeralo, keby rozhodnutie „nerešpektoval“? Išiel by Bašternáka vlastnými silami vyslobodiť z cely? Poslal by sudcom protestnú nótu?