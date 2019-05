Pre koho je Únia projekt z Hornbachu

Autorka je šéfredaktorka portálu Euractiv.sk

Raz za päť rokov si niektorí kladú nástojčivú otázku: „Čo urobil Európsky parlament, čo aj Slováci mohli reálne pocítiť?“ Hľadá sa tu jednoduchá odpoveď, ktorá vo voličoch vzbudí „aha“ moment a razom Slovensko zbaví rekordnej volebnej neúčasti.

Otázka sa opakuje a ja rozmýšľam. Musia to všetci naraz pocítiť? Alebo môžu po skupinách? Musia to cítiť fyzicky alebo finančne? Filozoficky? Ale najmä - musia vedieť, že to cítia?

Lebo len tak spakruky je to vzduch, ktorý dýchajú; jedlo, ktoré jedia; auto, ktorým jazdíte aj s cestami; výška účtov za elektrinu a telefón, poplatky za platobné karty, ceny za letenky, vaše súkromie.

Všade, kam sa pozriete, číha európska normotvorba.

Môžeme sa vášnivo sporiť o tom, či je to dobre, alebo zle, ale momentálne je to holý fakt. Tieto normy vznikajú v komplikovanom rozhodovacom procese (pekne ho nakreslili na výstave DYKTÁT BRUSELU v Novej Cvernovke).

Čo tak zverejniť program

Jeho významnou súčasťou je Európsky parlament, teda aj slovenskí europoslanci. Väčšina debát a rozhodnutí europoslancov sú technické a nudné, ako pri hore spomínaných príkladoch. Iné sú politické a napínavé. Utečenecké kvóty, prepieranie národnej špinavej bielizne, kultúrne vojny, sankcie proti Rusku.

S eurovoľbami prichádza čas, keď sa celý európsky parlamentný kolos obmení a karty sa v pohnutých časoch rozdajú nanovo. Slovenská delegácia má potenciál zmeniť sa výrazne.

Vidíme živšiu a konkurenčnejšiu kampaň ako po minulé voľby, hoci programy poňali mnohé strany len zľahka. Iste, program do eurovolieb nemusí byť epos. Ľudia nečítajú a schopnosť europoslanca nastoliť agendu je objektívne obmedzená.

Na veľké sľuby to rozhodne nie je. Je však základná slušnosť dať voličovi šancu doklikať sa na jedno miesto, ktoré mu ukáže, ako to strana s EÚ myslí. Zatiaľ to nezvládli Sme rodina, Smer-SD, SNS ani ĽSNS.

Ako plniť očakávania

Ako ukazujú prieskumy, mobilizácii voličov ĽSNS to naozaj neprekáža, rovnako ako ich bezbreho rasistické vlogy. V tomto svetle je otázka, či na plagátoch klamú o ďalších nuansách fungovania EÚ, pomerne zbytočná.