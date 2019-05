Konsenzus tajných služieb, že Teherán čímsi hrozí, je akurát dosť.

17. máj 2019 o 17:00 Peter Schutz

Niet pochýb, že pravda a právo v iránskej kauze sú na americkej strane. So zreteľom na osobnosť Trumpa sa však – sledujúc nové eskalácie – nedá vyhnúť otázke, do akej miery sa na vyslaní lietadlovej lode a strategických bombardérov do zálivu podieľa jeho vášeň pre obraz nepriateľa.

Isteže, zakaždým, nech čokoľvek urobí, demokrati hlásajú, že „už je v kampani“ (čo je najlacnejšia propaganda).

V prospech verzie sústavne stresovaného voliča, akého Trump potrebuje mať, však paralelne hovorí aj vyhlásenie núdzového IT stavu v príbehu Huawei.

Pocitom, že vidíme zbytočnú hysterizáciu, pomáha aj retrospektíva. S výnimkou mladšieho Busha by všetci bývalí prezidenti – vrátane Reagana, ktorý mal s Iránom väčšie starosti ako Trump – preferovali nechať Abrahama Lincolna a jeho sprievod zatiaľ doma.