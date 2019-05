eKasa je danajský dar podnikaniu

Veľký brat sa pozerá. Orwellovský princíp ovládania životov ľudí potrebovalo podnikanie najmenej zo všetkých. Štát bude mať oči všade kde sa platí hotovosťou, bude prítomný v každej registračnej pokladnici.

Prečítajte si tiež: Odklad eKasy? Bolo by to zlyhanie a chýbali by milióny