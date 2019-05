Ak sa Sulík nestane premiérom, bude si za to môcť sám (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Kým Slovensko hralo s Kanadou, na druhom programe rozprával Ibrahim Maiga o tom, čo by robil, keby bol europoslancom, ktorým nebude.

Hokejový Slovan má zázračného investora, akurát ho nikto nevidel, nikto nevedel, kto to je, a Juraj Široký o ňom nechcel nič povedať. A tak sa začalo nahlas hovoriť o tom, že Slovan v KHL hrať nebude.

Najnovšiu vlnu násilností na Srí Lanke majú na svedomí radikálni budhisti. Útoky sú odpoveďou na útoky moslimov, ktoré boli odpoveďou na útoky na Novom Zélande. A tak dokola.

Ďakujeme, Boris!

Kresťanská únia, teda tá kresťanská strana, ktorú netreba brať vážne, vyhlásila, že klimatickej zmene treba čeliť posilňovaním rodiny. A Boris Kollár vyhlásil, že nerieši nejakú údajnú minulosť údajných fašistov, s ktorými sa spolčuje.

Tieto dve správy uvádzame spolu preto, že sú rovnako hlúpe.

No a keďže minulosť nerieši, Marine Le Penová prišla do Bratislavy a Boris Kollár si definitívne vybral, kam chce patriť: chce patriť do spolku extrémistov, ktorí zastávajú náhodné kombinácie rôznych názorov — a mnohé z nich sú v priamom rozpore s názormi Borisa Kollára.



Borisovi Kollárovi tak síce môžeme ďakovať za to, že napríklad berie hlasy ozajstným fašistom, ale tým sa výpočet jeho kladných vlastností končí. Zároveň totiž netreba zabúdať, čo je zač: Boris Kollár je vekslák a hochštapler, kamarát mafiánov a absolvent Vysokej školy života v Skalici.