Slovensko bez Európy sme tu už mali (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Však si to presne pamätáme, Slovensko pohodené v strede Európy, historicky na Západe, inštitúciami v strede a mentalitou na Východe. Slovensko, kde by vtedajší Mečiarov Strache neodstúpil, ale vynadal by médiám do protislovenských prostitútok.

Mečiarovo, Harabinovo a Rezešovo Slovensko s najhorším vkusom a žiadnou intuíciou pre budúcnosť. Krajinu, kde hocikto z nich dostal kúpele, železiarne alebo opravovne hocičoho, alebo strojárne a mliekarne a hydinárne.

Slovensko, kde sa vtedajší politik podobal na gangstra a gangster na politika, kde neboli cesty, iba tie, ktoré otvárala Schifferová a Mečiar ju nosil ako jahniatko. A teplákové súpravy a fialové melíry sa prizerali a kričali a hučali a mávali, že naše Slovensko.

Ale nepatrilo im, chudákom, ktorí ho volili, nič, ani Sliač, ani Kováčová, ani VSŽ a stovky malých podnikov ukradnutých, len preto, že sme mali na hraniciach s Európou režim, kde nacionalisti rozobrali svoju vlasť a dnes z nakradnutého financujú nové politické projekty a hovoria, že Únia je naším nepriateľom.

Politický teleshopping

Takto vyzeralo Slovensko, ponášalo sa viac na súčasnú Ukrajinu alebo Bielorusko a nebolo človeka, ktorý by vtedy netúžil, aby sme sa nestali súčasťou úniového projektu.

Nedokázali sme nič, deti vedia lepšie spravovať na telefóne pristávanie rakety na Mesiaci, ako dokázala hentá banda riadiť štát.

A kde-tu sa teraz objavujú nejaké kreatúry a vravia, že dosť bolo Únie a dosť bolo liberálov a Eurovízie a bradatých mužov v sukniach a dosť bolo diktátu Bruselu, lebo málo bolo diktátov v škole.

K päťkárom sa pridali šmejdi, rovnakí ako tí, čo okrádali dôchodcov, ale dnes im nepredávajú fritézu idúcu na dynamo, ale takzvanú inú Európu, takú, kde budeme všetci nakupovať od šmejdov a tešiť sa zo šmejdových výrobkov z politického teleshoppingu, ktoré nám ponúkajú od Kollára cez kotleby takmer všetci.

Jediná vec zatiaľ šmejdom bráni žiadať otvorený odchod z Únie. Eurofondy. Eurofondy. Eurofondy.