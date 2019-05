Nakoniec si s kmotríkmi poradíme

Škoda, že si štát nevie poradiť bez novinárov.

21. máj 2019 o 14:07 Peter Tkačenko

Keď neprší, aspoň kvapká. A keď nemôže rôznych Kmotríkov naraz odstaviť od pochybných kšeftov, aspoň na ne môžeme lepšie vidieť.

Také je zhruba ponaučenie z príbehu Ivana Kmotrík a spoločnosti v Infra Services v pozadí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Otravná zvedavosť kolegu Adama Valčeka totiž spôsobila, že aj taký vplyvný človek ako Ivan Kmotrík ustúpil a priznal sa, že v skutočnosti stojí za Infra Services, ktorá vďaka výhodnej zmluve v podstate inkasuje peniaze západoslovenských odberateľov vody.

Pravda, urobil to v situácii, keď už prakticky nemal na výber podobne, ako keď sa Norbert Bödör prihlásil na polícii alebo Ladislav Bašternák uznal, že okrádal Slovenskú republiku, vrátil peniaze (respektíve ich časť) a išiel si sadnúť do väzenia. Napriek tomu je to hneď na niekoľkých frontoch až poučná správa.