Máte málo dlhov? Obráťte sa na Ivana Mikloša

Ad: SaS myšlienky o eurozóne dotiahli. Bohužiaľ

21. máj 2019 o 19:30 Richard Sulík

Autor je predseda strany Sloboda a solidarita a poslanec Európskeho parlamentu, v týchto eurovoľbách nekandiduje.

Dalibor Roháč, expert strany Spolu, ešte v marci navrhol výrazne navýšiť dlh Slovenska. Takto to samozrejme znie strašne, preto treba nejaké cudzie a nevinne znejúce slovo, v tomto prípade „federalizovať“.

Konkrétne to znamená, že sa dlhy všetkých štátov dajú na jednu kopu a tie budeme splácať spoločne.

Pre Slovensko by to v konečnom dôsledku znamenalo zvýšenie dlhu o 25, prípadne o 40 miliárd eur, to je 5-tisíc, prípadne 8-tisíc eur na každého Slováka. A to preto, že by sme de facto prebrali dlhy starých členských krajín EÚ.

Na tento skvelý nápad som reagoval, že to je naivný a najmä nefunkčný návrh.

A včera mal Ivan Mikloš potrebu sa k tomuto návrhu prihlásiť a plnou vážnosťou tvrdiť, že ak sa staré dlhy federalizujú, zrazu začnú staré členské krajiny dodržiavať pravidlá.

Neviem, kde sa berie toľko naivity v Ivanovi Miklošovi, no realita je presne opačná – dlhy by rástli ešte rýchlejšie.

S dlhmi neprestanú

Predstavte si bytovku. Je v nej 20 bytov a niektoré služby sú spoločné – upratovanie chodby, osvetlenie pivnice, odvoz smetí a pod. Správca domu náklady na tieto služby rozráta na jednotlivé byty. Polovica vlastníkov bytov platí poctivo, druhá polovica neplatí vôbec.