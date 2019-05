Hrozbe vymazania z mapy sa konzervatívci pozerajú do očí z takej blízkosti, ako ešte nikdy

Čo všetko nesie brexit.

23. máj 2019 o 18:40 Peter Schutz

Kto si stavil na to, že odklad do 31. októbra nielenže nič nerieši, ale roztočí ešte viac chaosu, môže otvárať škatuľové víno. Brexit speje do ešte divokejšej koncovky ako v krajine pôvodu, tak aj v EÚ.

Ak v amoku štvrtého pokusu o pretlačenie mŕtvej dohody s EÚ Mayová padne po 3. júni (keď bude prijímať Trumpa), vlny diskomfortu v Únii naberú na intenzite.

Nech už máme na premiérku akýkoľvek názor – napríklad Juncker ju včera pochválil –, možný nástupca bude len horší pre EÚ. Žiadny jackpot.

Taký Boris Johnson síce razí brexit bez dohody, ale ak víťazom bude (najskôr) on, tak stretnutie s ním nebude prechádzka záhradou. Známa riekanka „keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič“ totiž nesie v kauze brexitu aj účtovných mínus 40 miliárd pre kasu v Bruseli, keďže bez dohody ich ako „výstupné“ Briti nezaplatia.