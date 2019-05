Európa vás potrebuje. Fašisti a extrémisti pre ňu plán nemajú

Nikdy jasne nepovedali, čo by mali v europarlamente robiť.

24. máj 2019 o 19:44 Beata Balogová

Nemajú plán pre Európu. Majú len kampane strachu. Plánujú len pre seba. Najčastejšie scenáre patetických seriálov, ktoré frustrujú diváka.

Víziu pre krajinu nahrádzajú sloganmi, ktoré odkukali od skúsenejších populistov a v horšom prípade od vojnových zločincov.

Tlačia sa do Európskeho parlamentu, ktorý vlastne nikdy nechceli. S agendou, ktorá samoúčelne rozkladá. Vlastne nevieme, čo by tam v náš prospech robili, lebo to nikdy jasne nepovedali.

Zlý Brusel, migranti pripravení skonzumovať našu kultúru a nechať nám len ohryzky svojej kultúry, Sorosova armáda, diktát úradníkov, tajné plány imperialistov. To všetko sme už počuli.

A predsa nanovo nám tieto slogany hádžu do tváre. Nám, čo chceme žiť v demokratickej Európe, a nie v guberniách samozvaných autokratov, ktorých poháňa len korupcia.

Bez váhania by urobili výpredaj demokratických inštitúcií a médií za putinovské službičky a zdroje. Lebo nikdy nevyhrávajú férovo.

Tá naša voľba nie je komplikovaná. Máme historickú skúsenosť s fašistami a populistami a vieme, kam tieto skupiny vo svojich najextrémnejšich formách Európu doviedli.

Aj v týchto voľbách im vieme povedať nie. Lebo ak to neurobíme teraz, jedného dňa už nemusia byť voľby, v ktorých budeme môcť naše nie povedať.

Politické sily, ktoré chcú rozložiť Európu, ale nasadzujú si vľúdnejšiu masku ochrancu národnej identity, v skutočnosti nie sú v prevahe.

Budú len vtedy, ak tí, čo sú za modernú a zjednotenú Európu, ktorá verí v zdravý rozum, ľudskosť, vzdelanie, obohacujúcu kultúru, dôstojnosť a rešpekt pre demokraciu, ostanú počas volieb doma.