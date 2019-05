Kiskova dilema: Načo zakladá stranu a čo chce povedať? (píše Samo Marec)

Vyšlo najavo, že Ladislav Bašternák sa svoj majetok pred prepadnutím snažil zachrániť aj prostredníctvom Jána Počiatka.

„By ste sa pokakali, ak by sa okolo vás dialo to, čo sa deje okolo mňa,“ riekol poslanec Fico na margo svojej ochranky. A my dodávame: áno, deje sa to, ale iba v hlave.

V Rusku vypadla z okna opozičná novinárka Margarita Virovová. Rozumieme.

Stručne z domova

Verejná ochrankyňa predniesla v parlamente výročnú správu. Vypočulo si ju 16 (slovom: šestnásť) poslancov. A na druhý deň všetci poslanci hlasovali o tom, čo si myslia o správe, ktorú nepočuli.

V spoločnosti mafiánov sa na lavicu obžalovaných posadil niekdajší minister hospodárstva Pavol Rusko, no a polícia zadržala aj právnika, ktorý obhajoval fašistov, čo nie sú fašistami. Ukázalo sa, že aj on sám je fašista. No kto by to bol povedal.

Okrem toho tiež vznikla petícia za odvolanie ministerky kultúry Laššákovej, ale vzápätí vznikla aj petícia za jej udržanie vo funkcii. Tú šírili rôzne kanály, ktoré Laššákovú síce rady nemajú, ale homosexuálov nemajú rady ešte omnoho viac.

Podarilo sa zvoliť ďalších troch sudcov Ústavného súdu, a to bolo dobré, aj keď Erik Tomáš hovoril, že je to vlastne zle a môže za to Andrej Kiska. No a SNS začala vydávať vlastné noviny, pretože médiá o nich informujú ako o neschopných hlupákoch.

To je výborná správa, pretože ju netreba ani komentovať.

Igor Matovič, kandidát

Osobitné miesto si zaslúži Igor Matovič.