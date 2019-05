Hľa, vzbura pešiačikov z ázijskej divízie Smeru

Možno sa zdá, že autor je zatrpknutý, takmer mizantrop.

31. máj 2019 o 8:49 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Pocitom hanby čoraz väčšieho počtu členov Smeru vôbec nie je ťažké rozumieť. Pre autora článku je hanbou o tej strane čo len písať.

Nevie o nej povedať nič pozitívne, ľutuje každú sekundu, ktorú jej kedy venoval. Je to čistý zmar a aj teraz by radšej odpálil kamsi do lesa. Možno to nakoniec aj urobí. Zahrabe sa do lístia a nikdy viac sa k ničomu nevyjadrí.

Lenže dnes ešte musí. Hanba, ktorú v sebe radoví pseudosocialisti odrazu húfne objavujú a ktorú si ani náhodou netreba mýliť s chrbtovou kosťou, fackuje aj jeho. Hoci si už miliónkrát zakázal hanbiť sa za iných, nevie si pomôcť.

Podobne sa hanbil, keď hokejový dav v Košiciach bučal počas kanadskej hymny a ešte horšie to bolo po vyhlásení výsledkov eurovolieb, respektíve potom, ako vyšlo najavo, že slovenská účasť v nich bola opäť suverénne najnižšia.