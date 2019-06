Doba, v ktorej na každú kritiku stačí Babišovi jedno slovo. Kampaň

Česi si zvykli na stíhaného premiéra.

3. jún 2019 o 17:00 (aktualizované 3. jún 2019 o 23:43) Matúš Krčmárik

Tá kauza by sa síce aj dnes dostala do médií, opozícia by sa jej chytila, no čoskoro by vyšumela. Vtedy sa však písal rok 2005 a česká politika prežívala predbabišovskú éru.

Najmladší český premiér Stanislav Gross vtedy odstúpil, lebo nevedel vysvetliť, ako financoval kúpu svojho domu. Sporných 1,2 milióna korún mu vraj požičal jeho strýko.

Nesedelo to, prišiel tlak koaličných partnerov a Grossa nahradil Jiři Paroubek. Nebola to veľká výhra, ale ako signál dobré.

Európska komisia v piatok do Česka poslala správu, že firma premiéra Andreja Babiša, za ktorú Agrofert v správe označuje, neoprávnene čerpala pol miliardy korún.

Nemala na ne nárok, lebo Babiš má zároveň moc nad konglomerátom aj krajinou, čo je ukážkový konflikt záujmov.

Spolupráca s cudzou mocou

Babiš neodstupuje, koaliční partneri zo sociálnej demokracie sú so situáciou zmierení, veď nie je to prvá podobná kauza, že áno, pamätáme si Čapí hnízdo. Tlak opozície Babiša neohrozuje, v uliciach sa proti nemu konajú historické demonštrácie, no on sám sa cíti vo svojej pozícii neotrasiteľný.