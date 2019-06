Faux pas kazia Kiskovi reputáciu

Bolo by fajn, keby desať dní do konca už prezident nevyvádzal.

3. jún 2019 o 20:30 Peter Schutz

Na skutočnosti, že Andrej Kiska je najlepší z doterajších prezidentov republiky, sotvačo zmenia dva týždne do odchodu.

Teda nič. Zároveň je však zrejmé, že na posledných metroch mu nevychádza krok. Množia sa faux pas, ktoré mu kazia reputáciu.

Prečítajte si tiež: Kiska vo videu potvrdil založenie politickej strany

To, že Európa nepozná ani jeden precedens straníckej kampane z pozície prezidenta – až také je to neobvyklé, nemôže znamenať, že za túto produkciu (najmä na sieti) je Kiska nekritizovateľný a treba ho (to) tak nechať. Nedá sa.

Invázia politických videí na jeho stránke znehodnocuje majestát funkcie, ktorú do pätnásteho ešte zastáva.

Aj keď nadstraníckosť nie je nič iné než floskula, až takto explicitne sa tomu princípu rúhať je výsmech kódexu, ktorý si vzal za svoj, keď skladal sľub.

Obočia zbytočne dvíhala aj horúca rozlúčka v Lánoch s tým Zemanom, čo stelesňuje presne tie škaredé spády (na východ) a mocenské vlohy, ktorými nedisponuje – našťastie – práve Kiska.

Už len pre dobro strany, ktorú chystá, by bolo fajn, keby desať dní do konca už nevyvádzal.