Pellegrini vyrobil zahranično-politický škandál prvého stupňa

Smer - SNS - Híd škodia.

4. jún 2019 o 18:03 Peter Schutz

Aj keď o Pellegrinim tu nedávno reč bola, jeho tohtotýždenná (neuhlíková) stopa symbolizuje bezpečnostný „vetroplachizmus“ Slovenska.

Do časovo najužšieho „slotu“ medzi parlamentným zhromaždením NATO a konferenciou GLOBSEC – všetko v Bratislave – sa vošla cesta premiéra akurát do Ruska.

To by aj sama osebe bola veľavravná metafora (aj do debaty v PZ NATO), avšak na šiestu ju umocňuje, že podľa všetkých zahraničnopoliticko-hodnotových kritérií (hierarchií) mal byť predseda vlády niekde celkom inde.

Samozrejme, na 75. výročí vylodenia v Normandii, kde sa môže ľahko stať, že Pellegrini bude jedinou absenciou vrcholového štátnika z EÚ. A zároveň jediný z EÚ na akejsi stredoázijskej konferencii v Petrohrade.

Skutočnosť, že nad Portsmouth postavil Pellegrini Moskvu, je zahraničnopolitický škandál prvého stupňa. Väčší než všetka duševná i telesná láska medzi Dankom a Volodinom, ktorá je na pranieri – zaslúžene - takpovediac obtýždeň.