Automobilky nemusia byť len dielne

Štát bude ďalej reagovať na zlyhania trhu.

Autor je predseda strany Progresívne Slovensko

Slovensko a jeho politická reprezentácia sa dlhodobo pýšia titulom krajiny s najvyšším počtom vyrobených áut na obyvateľa. SARIO odhaduje, že v roku 2020 vyrobia automobilky na Slovensku 1 350 000 áut.

V súčasnosti v automobilovom sektore a pridružených sektoroch pracuje 250-tisíc ľudí a vyprodukuje okolo 44 percent našej priemyselnej produkcie.

V ideálnom svete by bolo Slovensko domovom najlepších inovátorov z tejto oblasti. Mali by sme technologické klastre, v ktorých by študenti a mladí podnikatelia chrlili riešenia, ktoré by mohli testovať o pár kilometrov ďalej - priamo v jednej z automobiliek.

Univerzity by spolupracovali s automobilkami na osnovách, ktoré študenti využijú v praxi, a automobilky by pomáhali univerzitám poskytnutím odborníkov, ktorí by tieto zručnosti vyučovali.

Od ideálneho sveta však máme ďaleko.

Ako to robia inde

Pravda je opak a baštou inovácií v európskom automobilovom priemysle sú Nemecko a Veľká Británia. Porovnávať sa s Nemeckom by vzhľadom na veľkosť tamojšieho automobilového priemyslu nebolo príliš fér.

Veľká Británia však produkuje okolo 1,5 milióna automobilov ročne a je na čele výskumu a vývoja v automobilovom priemysle. Jedno číslo za všetky – z približne troch tisícok technologických startupov v oblasti automobilového priemyslu sídli na území ostrovov takmer tisícka.