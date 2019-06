Fica pučom neodstavíte

Demokracia v Smere nejestvuje.

5. jún 2019 o 15:32 Michal Cirner

Autor je politológ, pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

Vnútrostranícka diskusia v strane Smer, to je nový formát, s ktorým partaj Roberta Fica nemá za takmer dvadsať rokov žiadne skúsenosti. A prečo by aj mala mať, keď dominovala na našej politickej scéne ako neohroziteľná stálica.

Kým všetko fungovalo, vyhrávali sa voľby, vládlo sa, načo diskutovať. Predseda prišiel, povedal, ako bude, všetci prikývli a išlo sa.

Škrípe to však už dosť dlho, predseda už nie je premiérom, volebné výsledky sú čoraz horšie, o vládnych výsledkoch nehovoriac.

Fičí to už len zo zotrvačnosti, nemá to už paru ani šťavu. Všetci vedia, čo by malo nasledovať – prepriahanie.