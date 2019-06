Je ľahšie povedať nerieš, nemá to význam

Ako riešiť a za význam zabojovať.

5. jún 2019 o 18:28 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Neviem, kde sa v ľuďoch berie odvaha určovať ostatným, ako by mali žiť. Chlapi, ktorých nezaujíma ani mejkap, ani móda, sú experti na očné linky, rúže, módne doplnky a obuv. Najmä vtedy, keď sa im niečo nepáči.

Nemusia vedieť, ako to má byť, koľko to stojí energie a zručnosti, stačí vedieť, ako to byť nemá. Pretože to nie je normálne.

Vymyká sa to zvykom, dotýka sa to ich rutiny, musia sa zamyslieť, prečo sa niekto nepodriadi ich poriadku.

Kto nejde s davom, je potenciálna hrozba, pociťujú to ako útok na seba, svoju rodinu, štát, vesmír.

Neviem, načo niekto vyvíjal jadrové hlavice, keď ohroziť západnú civilizáciu možno aj lodičkami a latexom.