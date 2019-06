Život je výpravný muzikál

Autorka je herečka

Letela som na bicykli ako šialená, bez pudu sebazáchovy, nesmrteľná, s celým životom a jeho neobmedzenými možnosťami pred sebou. Nečakane som sa vrátila do mladosti. Presnejšie povedané, o dvadsať rokov späť.

Chodila som na konzervatórium a nebolo to pre mňa najšťastnejšie obdobie, lebo moja iskra vtedy ešte spala. Skrátka, bola som nemožná. A čaptavá. Herectvo som nenávidela, lebo mi spôsobovalo stres, ktorý ma tak spútal, že nič zo mňa nevychádzalo.

Ale mimo školy to bolo krásne obdobie, keď som objavovala divadlo. Každý večer som bola na nejakom predstavení a nasávala som. Fascinovala ma činohra, ale moje srdce vždy inklinovalo najmä k hudbe.

Nikdy nezabudnem na to plodné obdobie Novej scény, keď Jozef Bednárik priniesol na naše dosky svetové muzikály. Prvé, čo som v živote videla, bol veľkolepý Grandhotel so živým orchestrom, nádhernou hudbou, kostýmami, príbehom... Vďaka nemu som pochopila, čo chcem v živote robiť.

Skúška New Yorkom

A potom prišli Pokrvní bratia, ktorých som sa nemohla nabažiť a videla som ich asi stokrát. O pár rokov si ma pán Bednárik na konkurze vybral do muzikálu Klietka bláznov a už som bola kompletne namotaná.

Začala som pátrať, objavovať tie prekrásne melódie z filmových muzikálov West Side Story, Cabaret, Hair či Chorus Line. A to ma prirodzene priviedlo až do New Yorku, kde sa moja iskra zapálila.