Fico si už chystá dva kamene

A je po puči.

7. jún 2019 o 16:32 Peter Tkačenko

Radosť pozrieť! Robert Fico sa nám po dvoch týždňoch v tajomnom exile vrátil do politickej prevádzky a pôsobil ako za starých čias.

Prečítajte si tiež: Fico dôvody na personálne zmeny nevidí, Smer chce viesť do volieb ako predseda

Bez toxických látok, so zdravou farbou a štipkou kuchynskej latinčiny. Vraj Credo Roberto Experto – verte skúsenému Robertovi, vyzval nás. Prečo nie, niečo mu veriť možno.

Po prvé úprimnosť, s akou slávnostne otvoril vnútrostranícku diskusiu a vzápätí ju ukončil konštatovaním, že Smer povedie do volieb ako predseda.

Tým je debata vybavená, Pellegrini ani nemusí čakať do septembra.

V druhom rade mu veríme úprimnú ambíciu ponúknuť do volieb „atraktívnejší program“. Teda, že pred voľbami rozmontuje štátny rozpočet, ktorému do vyrovnaného už teraz chýba miliarda. Tak prečo by to nemohli byť dve?

Nuž, a napokon mu môžeme veriť, že bude ďalej radikalizovať svoj slovník, čo zamaskoval do vyjadrenia, že sa treba ostrejšie vymedziť proti stranám, ktoré sú drzé ako ploštice.

Ale jedno mu neveríme. Ťažko predstierané presvedčenie, že to bude fungovať.