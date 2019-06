Babiš hrá o odchod Česka z EÚ

Koncovku tejto hry nepozná ani premiér.

10. jún 2019 o 13:27 Luboš Palata

Autor je redaktorom českého Denníka

Cez víkend som sa vybral na české majstrovstvá novinárov v tenise. V nedeľu ráno, keď sa dohrávajú štvorhry, prišla jedna kolegyňa do jedálne penziónu a váhala, čo si dať. Vzala do ruky paštétu a vzápätí ju so slovami: „Kostelecké uzeniny, Babiš, fuj,“ odložila.

Je to len malá ilustrácia toho, ako má čoraz viac Čechov Babiša a jeho impéria plné zuby. Dve predbežné správy auditov Európskej komisie v minulých týždňoch potvrdili to, čo si každý Čech uvedomoval.

Babiš je ako jediný človek, ktorý má priame zisky z koncernu Agrofert, v obrovskom každodennom konflikte záujmov.

Podľa auditu Babiš porušuje aj český zákon o konflikte záujmov, na základe ktorého bol donútený Agrofert aj svoje mediálne impérium previesť pred niekoľkými rokmi do trustových fondov. Fondov, kde je v dozornej rade jeho manželka.