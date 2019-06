Štyri (desivé) správy o internete, ktoré by ste si mali prečítať (píše Tomáš Prokopčák)

1. Internet, ako ho poznáme, nebude existovať

Je prvá polovica deväťdesiatych rokov a postupne sa rodí to, z čoho sa vyvinie internet tak, ako si ho dnes predstavujeme.

Okrem mnohých iných vecí bol založený aj na dvoch idealistických, ale vlastne celkom mylných predpokladoch: že informácie musia byť slobodné a slobodne šírené a mali by byť k dispozícii zadarmo. To druhé je pri dôraze na ich pravdivosť – žiaľ - nevykonateľné, a to prvé sa teraz tiež ukazuje ako utópia.

Internet ako celosvetová sieť sa totiž rozpadá.