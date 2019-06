Slovensko sa geopoliticky zareže aj samo

Krajniaka k východu ťahá paleokonzervatívna podstata.

10. jún 2019 o 14:32 Peter Schutz

Ani Greta Thunbergová neprežila takú paniku, aká sa zmocňovala autora textu pri zahraničnopolitickej debate poslancov.

Bolo dosť bolestné počúvať a vidieť, až aké prednovembrové fosílie sú Číž a Paška, a taktiež to, že na Krajniakovi vidieť veľký otlačok Čarnogurského. Jedna väčšia kríza v Európe a Slovensko sa geopoliticky zareže samo.

Ešte aj Klus z SaS je najmä korčuliar medzi mantinelmi Sulíka a euroatlantizmu, takže – napríklad – ani on by neodmietol pozvanie od Rusa, len by sa snažil o „flexibilnejší“ dátum.

A jeho reč, že „kým nám dávajú najlacnejšiu ropu, najlacnejší plyn, tak s nimi obchodujme“, je bez obsahu už len z dôvodu, že Gazprom drží Ukrajinu vo večnom šachu.

Isteže, obchodujme, len sa nehrajme na „závislákov“, akoby alternatív nebolo. Biznis s jadrovým palivom sa robí o tri poschodia nižšie (a ešte viac zvyšuje našu energetickú závislosť od medveďa).