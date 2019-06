Koncert veľmocí podľa Andreja Danka

A nie je on vlastne federalista?

10. jún 2019 o 15:11 Zuzana Kepplová

Na spravodajskom kanáli TA3 bolo opäť raz dosť času, aby Andrej Danko vyložil svoje videnie sveta. Tentoraz úhľadne rozčlenený do tematických podkapitol, aj s poznámkovým aparátom.

Prečítajte si tiež: Danko: U Bielorusov si cením úctu k autorite štátu

Tušili sme, že šéf parlamentu bude na Pellegriniho fotku s Putinom – on ju má len z profilu a v predklone – žiarliť.

A preto sa dá rozumieť, že upozadený Danko bude bojovať o svoje čelné miesto v geopolitickom peletóne šliapúcom na východ.

Čo návštevou u Lukašenka – a najmä jej dovysvetlením v spriatelenej televízii – bohato splnil.

Milovníci Dankovho života a diela určite ocenili, keď národu vysvetlil, že demokracia nie je pre každého. A že naši severovýchodní kresťanskí slovanskí bratia si zjavne pýtajú tvrdú ruku.

Ktorej stisk potvrdzujú – za neexistencie riadnej opozície, kritickej tlače či nezávislej akadémie – aklamáciou Lukašenka v kresle.

Ten síce potláča používanie bieloruštiny, pretože sa spája s opozičnými silami a časť kritikov odsunul do emigrácie – to dodávame my – ale národ aj tak chápe, že niet iného, kto by ho ľúbil viac než on.