V politike netreba obyčajných, ale talentovaných

Pribudla nová kategória kresťanov – obyčajní.

11. jún 2019 o 12:41 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

To by sa ani nemohli blížiť voľby, keby Igor Matovič neprišiel s novou platformou. Tie najbližšie budú o necelý rok, a tak sme svedkami zrodu novej kategórie kresťanov.

Okrem liberálnych, progresívnych a konzervatívnych nám pribudnú obyčajní. Hnutie OĽaNO ich chce hľadať na celom Slovensku a s ich pomocou osloviť voličov, ktorým súčasná kresťanská politika na Slovensku nesedí.

Vo svete čísiel a tabuliek to vyzerá ako zmysluplný krok. Na Slovensku by podľa sčítania malo byť viac než osemdesiat percent kresťanov, no strany odvolávajúce sa na kresťanstvo veľký úspech vo voľbách nezískavajú.

O zmysluplnosti tohto nového projektu si však dovolím pochybovať. Nielen preto, že kresťanských strán pribudlo ako húb po daždi.

Odkedy sa aj Robert Fico priznal, že je birmovaný katolík, u nás takmer nie je možné byť politikom bez toho, aby ste zároveň boli aj kresťanom.