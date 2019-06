Prečo by sme mali byť vďační za komáre

Komár je zlý spoločník, ale dobrý učiteľ.

13. jún 2019 o 16:11 Ondrej Podstupka

Komáre ponúkajú niekoľko krásnych poučení o asymetrii. Prvú človek najlepšie pochopí, ak sa skúsi vyspať sa v izbe s komárom. Zdá sa hranične nemožné, že bytosť o toľko menšia od človeka mu dokáže načisto ovládnuť a rozvrátiť život.

Paradoxne, to isté môžu o ľudstve hovoriť komáre a ich príbuzní. Z pohľadu ekológie planéty sú totiž v pozícii komárov ľudia. Na planéte žije približne 550 gigaton uhlíkovej biomasy – teda všetkej živej hmoty. Ľudia z nej tvoria 0,06 gigatony. Komáre a s nimi príbuzné článkonožce spolu vážia peknú jednu gigatonu.

V porovnaní s nimi sú ľudia veľkí asi ako komáre, no napriek tomu ovládajú a rozvracajú životy všetkých druhov na planéte.

Človek totiž už definitívne určuje podobu našej planéty, vedecky tejto epoche hovoríme antropocén. Znamená to, že máme na naše okolie asymetrický vplyv.

Sám osebe by to nebol problém, ak by sa ukazovalo, že sme zodpovednými alebo aspoň racionálnymi správcami našej planéty. Nie sme a netreba sa pozerať ďalej ako na bratislavskú „kalamitu“ komárov.

“ Sme obeťami takzvaného plávajúceho normálu, keď sa každá nová generácia pozerá na svet a myslí si, že ho vidí v jeho prirodzenej forme. „

Stalo sa to, čo sa deje po každej mokrej jari. Komáre našli vhodné prostredie a začali sa rýchlo množiť. Je ich veľa a znepríjemňujú nám život, no zrazu máme pocit, že vidíme kalamitu.

Rovnaká situácia sa stávala aj v minulých rokoch, no stačilo niekoľko suchších jarí, keď sa komárom vodilo horšie, a mierka normálneho sa nám v hlave posunula. Zrazu sa zdá, že komáre sú premnožené a rozmýšľame, či ich netreba spráškovať. Riešime bezprostredné nepohodlie bez ohľadu na budúcu cenu pre nás aj naše okolie.

Sme obeťami takzvaného plávajúceho normálu, keď si každá nová generácia myslí, že vidí svet v jeho prirodzenej forme. Dnes sa nám zdajú normálne hektáre polí bez jediného stromu aj prázdne rieky, ktoré boli pred 200 rokmi plné rýb a rakov.

Netreba ísť dozadu ani tak ďaleko. V Bratislave ste ešte pred dvadsiatimi rokmi mohli zažiť nálety chrústov. Ak by ho dnes videlo malé dieťa, bude si myslieť, že je to nebezpečný invazívny druh. Je to dôkaz anekdotou, ale vedci skúmajúci hmyz vám ho podporia tvrdými dátami.

Komáre nás učia, že naša intuícia pri správe tohto sveta zlyháva. Ani len nevieme, čo je preň normálne. Preto ho budeme rok za rokom a generáciu za generáciou ohýbať viac. Nakoniec ho zlomíme a my ostaneme prekvapení. Budeme mať pocit krivdy, lebo v našej hlave sme naň vlastne ani tak veľmi nezatlačili.