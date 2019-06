Krátka poviedka do sto slov.

14. jún 2019 o 16:00 doStoSlov

„Mňam, do ****“ slastne si mädlil ruky Hranatý, keď si čítal noviny. Bežne na ne nadával, teraz mu spôsobovali priam eufóriu. Po záhadnej dovolenke, kde ešte aj ohnivá voda páli oveľa viac, prišli výsledky prieskumov vhod. Tešil sa ako bábo. Vyskakoval do výšky. Možno sa aj pomočil. Nedokázal sa dostatočne vybozkávať za to, že posunul svoju pozíciu jamkám v lícach. Nikam neodišiel a ľuďom, ktorí si realitu vyberajú ako jablko podľa lesku, stačí aj tapír namiesto koňa.