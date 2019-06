Ako si feudál Danko ukradol inauguráciu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Rudolf Vasky dostal pol roka podmienečne za to, že vymenoval, koho každého by zabil.

Richard Sulík sa pustil do boja s klimatickou zmenou a zvíťazil.

Národný futbalový štadión sa staval tak dlho a tak dobre, že medzištátne zápasy sa aj naďalej musia hrať inde.

Koniec revolúcie v Smere

Iné správy z domova:

V okolí Michaloviec predávali mŕtvi ľudia pozemky a nebol to problém; muž zneužíval štvorročné dievčatko a súd povedal, že na vine je aj matka; učiteľ zneužíval žiakov a mohol to robiť aj pre zákon, ktorý nebol prijatý, lebo — no lebo by to bolo zložité.

Most sa (navždy) ocitol pod piatimi percentami, a tak Béla Bugár ponúkol funkciu, ale nikto ju nechcel. A tak Béla Bugár povedal, že sa ide venovať práci vnútri strany a treba počkať.

Robert Fico zas povedal, že do jesene si nájde bývanie, len nešpecifikoval rok a tiež sa pustil do práci vnútri strany. Vyrazil do boja proti liberálnym hodnotám a do regiónov, kde strašil utečencami.

A všade mu všetci povedali, že všetko je v poriadku — to, čo sa stalo, sa akože nestalo, a ak stalo, tak to tak nemysleli. A Martin Glváč rozprával v Novom Čase o tom, ako zbiera jahody.

Tak sa skončila revolúcia v Smere, ktorá sa vlastne nikdy ani nezačala.

Krajina jamiek na lícach a psích pohľadov