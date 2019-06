Slovensko si zaslúži, aby Fico osamel

Pellegrini u Druckera bude osožný pre všetkých.

19. jún 2019 o 16:34 Peter Tkačenko

Je to len nenápadná poznámka, ktorá ľahko zanikne v pene dní, po rozporoch sliediacemu však neunikne: údajný predseda vlády Peter Pellegrini pred novinármi utrúsil, že vstupom do prípadnej strany Tomáša Druckera sa „teraz nezaoberá“. To je také rozkošné, až sa nedá odolať pustiť sa do dobrodružstva v podobe voľného sledu bezbrehých špekulácií.

Popustiť uzdu predstavivosti nám pomôže druhá Pellegriniho poznámka, totiž vyznanie, že nikdy ani len neuvažoval o tom, že by mohol byť predsedom Smeru.

Keďže netrpíme amnéziou a pamätáme si, ako o tom otvorene uvažoval, zostáva nám len myslieť si, že mu Robert Fico veľmi explicitne vysvetlil, aby sa takými úvahami zaoberať prestal.

Ak podpredseda strany a premiér (!) nevylúči odchod do inej strany, je to samo osebe dôvod nadvihnúť obočie. Ak k tomu vidíme, že vo svojej domovskej strane čelí sérii ponížení, pravdepodobnosť turbulencií prudko stúpa.