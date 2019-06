Prípad Remišová dáva za pravdu Dankovi

Poďte k Matovičovi, nedostanete ani dohodu, no môžte zažiariť.

19. jún 2019 o 18:10 Zuzana Kepplová

Remišovej prípad dáva, s prepáčením, za pravdu Andrejovi Dankovi. A to v tom, že jasné pravidlá straníckej prevádzky majú čosi do seba.

Hľa, v utorok sme si vypočuli podivnú výmenu názorov medzi predsedom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom a jeho dvojkou Veronikou Remišovou.

Vedeli sme, že Remišová nie je členkou, no bolo pomerne pikantné dozvedieť sa prečo.

Údajne o členstvo požiadala – so všetkými náležitosťami e-mailom –, no Matovič si tento e-mail „nevšimol“.

Toto sa neodohralo včera, ale pred rokom a pol. Pričom Remišová tvrdí, že odpoveď na e-mail dostala. Netreba byť Poirot, aby človek vydedukoval, že žiadosť sa zamietla.

Ak by to bola firma – a o Matovičovej strane sa tak hovorilo –, znamenalo by to, že so svojimi zamestnancami nemá ani len podpísanú dohodu. A môže ich vyraziť, akoby to boli brigádnici na leto.

Tí pre jeho večný startup makajú s vidinou spoločného cieľa. Majiteľ si zároveň poisťuje ich plné nasadenie tým, že vo voľbách prejdú konkurzom popularity. Len tí najúspešnejší sa dostanú ľudovým hlasovaním na poslanecké miesta.