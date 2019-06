Vymenovanie Procházku by bolo prijateľné, iba ak by dvojičku tvoril s Ficom

Nie je ľudských bumerangov priveľa?

21. jún 2019 o 9:37 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Celý týždeň sa glosátor zaprisahával, že o Ústavnom súde v nijakej súvislosti písať nebude. Jednak tomu nerozumie a jednak by sa nevyhol Ficovi, takže nie, ani omylom, v žiadnom prípade!

Prečítajte si tiež: Parlament posiela na Ústavný súd Procházku. Dohoda koalícii nevyšla

Platilo to ešte vo štvrtok ráno, až poobede si uvedomil, že v parlamente volia kandidátov na sudcov. Nedá sa povedať, že nebol zvedavý, ako to dopadne, stále si však myslel, že by sa ako učiteľ mohol vyjadriť skôr k tomu smutnému prípadu z Vranova nad Topľou.

Národ ostal pohoršený, treba mu to vysvetliť. Chápavé slová riaditeľky gymnázia o „spoľahlivom dlhoročnom zamestnancovi“ nepadli na úrodnú pôdu, predsa len, nežijú tu opice.

Onania je v našich končinách prakticky neznáma, ale keby aj, jedna vec je páchať hriech, druhá potom nechať sa pri tom natáčať, navyše deťmi. Takže o tomto chcel glosátor hovoriť, lenže to by parlamentom ako jediný nesmel prejsť Radoslav Procházka.