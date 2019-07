Politické sily sú v pohybe, voličom sa začína privilegované obdobie

Autorka je režisérka

Je to asi najznámejší sociálny psychológ na svete, odborník na presviedčanie, ako poradca dvakrát za sebou pomohol Barackovi Obamovi vyhrať prezidentské voľby.

Píše knihy, prednáša na univerzitách, celý život sa venuje mechanizmom, ktoré spôsobujú, že sa rozhodujeme tak, ako sa rozhodujeme, či ide o nakupovanie áut, prekračovanie povolenej rýchlosti, alebo účasť vo voľbách.

Volá sa Robert B. Cialdini. A predsa aj jeho dostali.

Priznáva sa k tomu sám v úvode svojej najnovšej knihy Pre-suasion, ktorá vyšla v češtine pod názvom Před-svědčování. Táto kniha mala byť totiž napísaná o niekoľko rokov skôr, v čase, keď si na tvorbu vytvoril ideálne podmienky.

Prijal ponuku pracovať na ekonomickej fakulte a okrem času na písanie mal mať k dispozícii vlastnú kanceláriu, sekretárku, telefón, počítač, parkovanie a prístup do knižnice. Už bola takmer ruka v rukáve, keď mu zavolal zástupca dekana fakulty.

Povedal mu, že všetky Cialdiniho požiadavky sú splnené. Kancelária bude dokonca lepšia a počítač výkonnejší. Cialdini potešene poďakoval. A vtedy zástupca dekana povedal, že potrebujú, aby Cialdini viedol kurz marketingu pre študentov MBA.

Cialdini vedel, že ak bude súhlasiť, náročnosť tej práce mu znemožní venovať sa písaniu knihy. Lenže v tom okamihu nemohol odmietnuť. Deň predtým alebo deň potom by to bolo možné, ale práve v tomto konkrétnom okamihu neexistovala iná spoločensky prijateľná možnosť než prikývnuť.

Knihu napísal o niekoľko rokov neskôr a bola bohatšia o kapitolu o privilegovaných momentoch – teda chvíľach, keď vďaka správnemu načasovaniu dosiahnete to, čo chcete. Ako ten zástupca dekana, ktorý si správne pripravil pôdu a v jedinej vhodnej chvíli predložil svoju požiadavku.

Po jedle a pred sexom

Moja babička sa netajila tým, že keď chcela niečo prerokovať, vždy bol prvým bodom programu dobrý obed o štyroch chodoch. Jej stratégia bola dokonalá, lebo napriek tomu, že vedela budiť dojem poddajnej a miernej ženy, vždy dosiahla, čo si zaumienila. A ešte bola protistrana šťastná, že mohla vyhovieť.

Babička mojej kamarátky nás zase raz nečakane poučila, že vyjednávať s mužmi treba zásadne pred sexom. „Nie počas ani po. Pred,“ zdôraznila nám a doliala si červeného.

V jednom francúzskom filme tvrdili opak a takisto pili červené, čo je trochu mätúce.

Cialdiniho alkoholické preferencie nepoznám, no on pojem „privilegovaných momentov“ vysvetľuje zložitejšie: ako súhru okolností, ktoré si môžeme pripraviť ako javisko, na ktorom potom v úlohe iluzionistu pracujeme s upriamovaním pozornosti divákov tým, čo povieme, na čo sa spýtame, do akej situácie ich vovedieme. Keď si prečítate jeho knihu, už nikdy v obchode neprijmete vzorku zadarmo tak bezstarostne ako predtým.

Lenže marketingové stratégie pri nákupe sladených nápojov alebo poistenia sú ničím oproti tomu, čo sa na nás práve teraz začína valiť na politickom poli.