Koalícia je klinicky mŕtva a jej existencia je hanba (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Boris Kollár má v živote nesmiernu smolu – všetci jeho kamaráti z detstva sú totiž buď mafiáni, alebo mŕtvi. Alebo oboje.

Budúci europoslanec Miroslav Číž sa pustil do boja s jedlom v parlamentnej jedálni, a síce nezvíťazil, ale aspoň si urobil hanbu.

Nezávislá vyšetrovacia komisia dospela k jednoznačnému záveru, že zostrelenie letu MH 17 majú na svedomí Rusi. A Rusi boli smutní nie preto, že ho zostrelili, ale preto, že to o nich nahlas hovoria.

Kiskova strana: také boli časy

Bývalý prezident Andrej Kiska predstavil stranu a RTVS v ten večer venovala tri minúty poslancovi, ktorého meno sa nevyslovuje, a k čítanej správe o založení strany sa dostala až po dvadsiatich minútach. A Andrej Kiska začal tým, že povedal nie registrovaným partnerstvám a ľudia sa konečne mohli hádať o tom, čo si o ňom myslia.

Niektorí hovorili, že Slovensko má úplne iné problémy a tie treba vyriešiť najprv, ale iní hovorili, že registrované partnerstvá vôbec problémom nie sú, dajú sa vyriešiť hneď a úplne iným problémom sa môžeme venovať hneď potom.

A do diskusie sa vrátil Istanbulský dohovor a dostal sa do nej aj pojem extrémni liberáli a to bolo dobre, lebo si pod ním každý mohol predstavovať, čo chcel. A potom niektorí predstavitelia novej strany hovorili, že hlavne netraumatizovať spoločnosť takýmito témami, aj keď tému vytiahli práve oni.

A niektorí ľudia boli sklamaní, že Kiska nehovorí presne to, čo by chceli, a hovorili, že Kiska za žiadnych okolností. A tak sme úspešne pokračovali v hľadaní toho, čo nás rozdeľuje, namiesto toho, aby sme hľadali to, čo nás spája.

Lebo také boli časy.

Niekto tu klame

Veronika Remišová konečne oznámila, že odchádza od Igora Matoviča a Matovič sa hneval, prečo to hovorí práve teraz, keď on má tlačovku o novom hnutí a za mikrofón postavil aj Zlaticu Kušnírovú.

Potom však povedal, že sa vlastne nič nestalo, lebo tých ostatných aj tak nechcel a Remišová nech si ide. A ona povedala, že mu poslala mail, že chce byť členkou, a on povedal, že si ho nevšimol, ale ona povedala, že jej naň aj odpovedal.

Skrátka, niekto tu klame, ideálna príležitosť na detektor lži.