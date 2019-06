PriesTTor pre všetkých

Ako si Trnava dáva rady s veľkým počtom cudzincov.

24. jún 2019 o 10:51 Alena H. Chudžíková

Autorka pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry

Trnava je jedným zo slovenských miest, kde počet cudzincov výrazne narastá najmä v dôsledku pracovnej migrácie. Trvalý alebo prechodný pobyt má v Trnave takmer tritisíctristo cudzincov najčastejšie zo Srbska a z Ukrajiny, ale celkovo pochádzajú z vyše 80 krajín sveta.

To, že počet cudzincov v meste narastá a že to môže v obyvateľoch vyvolávať neistotu a obavy, si uvedomuje aj samospráva. V rozpore so slovenským zvykom konať až vtedy, keď vznikol problém, rozhodla sa pristúpiť k migrácii zodpovedne.

V meste totiž stúpa počet tých, ktorí v meste síce žijú a využívajú verejné služby, ale pobyt majú prihlásený inde. Cudzinci s povolením na pobyt však žijú tam, kde majú pobyt prihlásený a stávajú sa tak regulárnymi obyvateľmi.

Okrem toho tvoria aj podstatnú časť pracovnej sily v okrese. Mnohí zamestnávatelia majú problém nájsť pracovnú silu medzi domácimi. Časť pracovných miest najmä vo výrobe preto obsadzujú práve cudzinci.