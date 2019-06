Keď sa kreslia červené čiary

V mene tradície a dobrých mravov.

25. jún 2019 o 9:27 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Pri pohľade na politickú scénu to vyzerá, akoby niekto odštartoval súťaž konzervatívnych myšlienok. Nechcem sa do nej zapájať, predsa len, mnohí ma označujú skôr za liberála, na čo už si pomaly zvykám.

Len neviem, či sa s touto nálepkou môžem úplne stotožniť. Pravda, rešpekt k slobode jednotlivca a osobnú zodpovednosť každého človeka považujem za dôležité hodnoty. Sympatizujem aj s tvrdením, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. To by ma radilo do tábora liberálov.

Na druhej strane mám naozaj rád tradície a som opatrný, ak ide o veľké zmeny. Teda, aby som bol presnejší, v tradíciách rád hľadám ich pôvodný zmysel a veľkým zmenám sa nebránim, ak mi ich niekto dobre vyargumentuje, čo niekedy môže trvať dlho.