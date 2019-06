Učiteľov môžeme učiť aj inak

Niečo sme na bájnom fínskom systéme prehliadli.

25. jún 2019 o 11:39 Róbert Chovanculiak

Autor je analytik INESS

Kvalitu vzdelávania ovplyvňuje množstvo premenných. Od takých, ktoré sa nedajú priamo manažovať, ako sú kultúrne faktory (napríklad vzťah ľudí k čítaniu alebo k sebavzdelávaniu), po také, na ktoré má dosah ruka ministra – kvalita učebných osnov, učebníc v školách či fungovanie siete škôl a rôznych priamo riadených organizácií. Do veľkej miery sem patrí aj kvalita samotných učiteľov.

Práve učitelia deň čo deň prichádzajú do kontaktu so žiakmi. Oni sú uzlom, v ktorom sa zbiehajú všetky ministerské politiky a transformujú ich do toho, čo žiaci zažívajú vo vyučovacom procese.

Akákoľvek skutočná reforma školstva musí ukázať, ako zlepšiť kvalitu tohto uzla – ako zabezpečiť kvalitný výber a vzdelávanie učiteľov.

Jeden z ôsmich

Súčasný stav nie je zďaleka optimálny. Výber učiteľov sa začína ich prihláškou na vysokú školu. Potenciálni pedagogickí študenti majú na výber z jedenástich fakúlt. A tieto štedré možnosti aj vo veľkej miere využívajú.

V školskom roku 2018/2019 nastúpilo na nejakú formu pedagogického štúdia (I. alebo II. stupňa) 4200 študentov z celkového počtu 31-tisíc. To je 13,5 percenta, čo znamená, že každý ôsmy zapísaný študent išiel študovať za učiteľa.

Keď sa pozrieme na celé vysoké školstvo, tento rok študuje za učiteľov takmer dvanásťtisíc študentov (a to tam ešte nie sú zarátaní absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré organizuje množstvo vysokých škôl po celom Slovensku). To znamená, že v tomto momente približne dvanásť percent zo všetkých študentov na Slovensku študuje za učiteľov.