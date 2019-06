Mladli s každou zjedenou marhuľou

Uršuľa Kovalyk píše o neúspešných matkách, vynaliezavých sockách aj ekologickej obžalobe.

28. jún 2019 o 13:46 Martina Buzinkaiová

Martina Buzinkaiová je literárna kritička. Článok publikujeme v spolupráci s Knižnou revue.

Uršuľa Kovalyk: Čisté zviera. Bratislava: Divadlo bez domova 2018

„Čítačky, besedy, literárne festivaly a iné mučenia. Moderátori, čo kladú stále tie isté otázky. Apatické pracovníčky v knižnici, mizogýnni literárni kritici a nafúkané kritičky, čo najlepšie vedia, o čom by Erna mala alebo nemala písať. Neustále spochybňovaná, príliš alebo primálo feministická, nikdy však nie akurát. ‚Na kieho boha s tým vyšla do sveta,ʻ zúri na seba a ukája sa predstavou, ako všetko, čo napísala, schováva v pivnici do škatule od televízora“ (s. 18).

Navzdory slovám rozprávačky jedného z textov knihy Čisté zviera sa autorka rozhodla s nami podeliť o pätnásť tematicky rôznorodých poviedok. Knihu vydalo občianske združenie Divadlo bez domova, v ktorom Uršuľa Kovalyk aktívne pracuje s marginalizovanými skupinami ľudí pomocou umenia.

Pre spisovateľku je typické tematizovanie konfliktu pohlaví, nadvlády patriarchátu a ťažkého údelu žien, naturalistické detaily a expresívny jazyk, čo u nej často viedlo k prevahe ideologickej stránky nad umeleckou.

Kontrastné spojenie adjektíva „čisté“ a substantíva „zviera“ vo mne vzbudilo zvedavosť, či sa aj tentoraz bude opakovať schéma „zvieracieho“, živočíšneho, prípadne zlostného a výsmešného písania, ktoré pohltí „čistotu“ a jemnosť estetického, alebo sa podarí skĺbiť obe zložky tak ako v Krasojazdkyni (2013) nominovanej na cenu Anasoft litera.

Postava neúspešnej matky

Z tematického hľadiska môžeme po prečítaní všetkých textov vymedziť tri hlavné okruhy: intímna skúsenosť žien, sociálne témy a ekologické problémy súčasného sveta.

Autorka reflektuje vnútorné konflikty žien, ktoré vyplývajú nielen z problematických, dysfunkčných medziľudských vzťahov, ale aj z povinností, pocitov menejcennosti a neschopnosti či neochoty napĺňať sociálne roly a z pochybností o vlastnej hodnote.

Pomerne frekventovanou je aj téma prežívania starnutia (ako procesu) a staroby (ako stavu), pars pro toto v texte Marhuľka sa do konfliktu dostáva mladosť a nevládnosť, zbytočnosť prostredníctvom symbolu stromu – marhule.

Hlavná postava dôchodkyňa Priska sa celý život stará o vzácnu odrodu stromu, ktorý je však už starý a vyschnutý, čo korešponduje so stavom samotnej Prisky. Bizarná a veselá dôchodkyňa sa však nevzdáva a o strom sa príkladne stará, preto sa dočká aj odmeny – množstvo zrelých plodov, ktoré nestíha spracovávať, má v sebe ukrytú zvláštnu moc: „Seniori mladli s každou zjedenou marhuľou, a čo je horšie, mali čoraz viac bláznivých nápadov“ (s. 81).