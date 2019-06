Most kritizuje Valla a spol., ale mlčí o tom, koľko zoberie obciam na juhu (píše Adam Valček)

Šamorín príde o toľko peňazí, že by to stačilo na prevádzku jednej školskej jedálne.

26. jún 2019 o 18:44 Adam Valček

Používatelia sociálnej siete Facebook zo západného Slovenska v utorok natrafili na drobnú politickú kampaň „Chceme vám znížiť dane, váš primátor je proti“, ktorú platila vládna strana Most-Híd.

Prečítajte si tiež: Most-Híd sľubuje vyššie príjmy. O jedno menu v Bratislave

V kampani strana tvrdí že primátori Matúš Vallo (Bratislava), Richard Rybníček (Trenčín) a Peter Bročka (Trnava) sú proti zvýšeniu „miezd pracujúcich o približne 100 eur“, hoci sami poberajú mesačný plat päťtisíc eur.

Primátori veľkomiest totiž minulý týždeň skritizovali návrh Bélu Bugára, aby sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane. Pracujúcim by to prinieslo mesačne jeden obed navyše, ale z rozpočtu obcí by to vzalo vyše 100 miliónov eur ročne a Bugár nepovedal, čím by tento výpadok v obecných rozpočtoch nahradil.