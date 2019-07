Prečo ma Faith a Joy najviac inšpirujú

Miriam Molnár študovala žurnalistiku, žije v New Yorku.

Mám dve kamarátky, ktorých meno ich veľmi dobre vystihuje. Jedna sa volá Faith, po slovensky Viera, ale aj dôvera, vôľa, vernosť alebo vyznanie.

Faith sa narodila a vyrastala na Manhattane. Bola odmlada aktivistkou a celý život pomáhala slabším, snažila sa urobiť spoločnosť spravodlivejšou a nikdy sa nebála vyjadriť svoj názor a povedať pravdu mocným, aj keď vinou toho prišla o zamestnanie.

Najviac nenávideli tých, ktorí sa ich zastali

Keď ako smelá mladá žena v šesťdesiatych rokoch pomáhala na juhu USA registrovať afroamerických občanov, aby mohli voliť, išla si do dopravného úradu pre vodičský preukaz. V úrade boli dva rady: jeden pre bielych a druhý pre „farebných“ ľudí.

„Nevedela som sa postaviť do radu pre bielych,“ hovorí Faith, a tak vodičský preukaz pre farebných na juhu USA nikdy nepoužila. Kolegovia jej nedovolili šoférovať, lebo vedeli, že by to bolo pre mladú bielu ženu zo severu nebezpečné. Počas jedného protestného zhromaždenia ju zatkli a zavreli do väzenia, kde ju policajti v rámci osobnej prehliadky obťažovali a kde dostala žltačku.

Viac ako čiernych nenávideli bieli policajti bielych, ktorí sa čiernych zastali.

S vkusom pre priateľov