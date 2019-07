Matovič je Boris Kollár pre náročnejších (píše Samo Marec)

Richard Sulík povedal, že ho Mikuláš Dzurinda s Ivanom Miklošom nechceli v SDKÚ, ale Ivan Mikloš povedal, že ho aj chceli, ale chcel priveľa.

Juraja Širokého uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.

George Soros a mnohí ďalší veľmi bohatí Američania požiadali vládu, aby ich viac zdanila.

S fašistami a kollárovcami za 24 hodín

Piaty alebo ôsmy alebo koľkýkrát vlastne sa volili kandidáti na ústavných sudcov. A Béla Bugár povedal, že v koalícii nie je dohoda, ale potom sa hovorilo, že dohoda je.

Hovorilo sa, že už naozaj zvolia piatich kandidátov, potom sa hovorilo, že zvolia aspoň troch; pripomínali si, že nie krúžky, ale krížiky — a nakoniec aj tak zvolili iba jedinú kandidátku.

A Peter Pellegrini, o ktorom sa povrávalo, že je premiérom, povedal, že je naozaj smutný, ale nedá sa nič robiť.



Okrem kandidátov na ústavných sudcov koalícia nezvolila ani predsedu rozpočtovej rady a nedokázala sa dohodnúť ani na tom, kto bude viesť úrad pre whistleblowerov. Namiesto toho sa na Mečiara začala venovať zákonu o politických stranách.

Ten sa do parlamentu dostal pred prázdninami, za 24 hodín ho predložili aj schválili, ba poslanci si dokonca odhlasovali aj to, že ak treba, budú rokovať aj v noci, len aby sa to stihlo.